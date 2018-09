Hertha bate o Schalke fora de casa e vence a segunda no Alemão

O Hertha Berlin surpreendeu o Schalke 04 neste domingo ao derrotar o adversário fora de casa, em Gelsenkirchen, por 2 a 0, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Alemão. O resultado mantém os 100% de aproveitamento da equipe na competição.

O Hertha é, ao lado de Bayern de Munique e Wolfsburg, os únicos times que venceram as duas partidas que fez no torneio nacional. Ambos, assim, lideram a competição com seis pontos. O Schalke, por outro lado, ainda não pontuou e aparece na parte de baixo da tabela, junto de Stuttgart, Freiburg, e Bayer Leverkusen, que também estão zerados.

O meia eslovaco Ondrej Duda garantiu o triunfo do time de Berlim ao marcar os dois gols na partida. O primeiro saiu no começo do jogo, aos 15 minutos, e o segundo selou o resultado já nos acréscimos da etapa final.

O Schalke poderia ter tido melhor sorte na partida, não fosse um pênalti perdido por Caligiuri no início do jogo. No final, a equipe ainda ficou com um jogador a menos, após Konoplyanka levar o cartão vermelho.

Mais cedo, o RB Leipzig não passou do empate em casa por 1 a 1 com o Fortuna Dusseldorf, time recém-promovido à elite do futebol alemão. Com a igualdade, ambos conquistaram o primeiro ponto na competição e seguem na parte inferior da tabela.

Os visitantes abriram o placar aos dois minutos do segundo tempo, com Zimmermann. A equipe da casa pressionou muito, chegando a ter 70% de posse de bola na partida, e marcou o gol de empate com Augustin, aos 24 minutos. Assim, ao contrário das últimas duas temporadas, em que surpreendeu os grandes e chegou até a liderar o campeonato, o RB Leipzig largou mal neste ano no Alemão.