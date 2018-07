Hertha Belin assina por dois anos com holandês Heitinga O Hertha Berlin, da primeira divisão da Alemanha, anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro holandês John Heitinga, de 30 anos, em contrato válido por duas temporadas. O jogador estava no Fulham, equipe rebaixada na última temporada do Campeonato Inglês, e já jogou por 87 vezes pela seleção da Holanda, mas foi deixado de fora do grupo que disputa a Copa do Mundo no Brasil.