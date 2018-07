Hertha Berlim vacila e não aproveita tropeços de rivais pelo G-4

FRANKFURT - Dos seis primeiros colocados do Campeonato Alemão, só o Bayern de Munique não tropeçou na 18.ª rodada, a primeira depois da pausa para o período mais rigoroso do inverno europeu. Neste sábado, no último jogo do dia, o Hertha Berlim, sexto colocado, perdeu a chance de encostar nos rivais pelo G4 e foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt, fora de casa, por 1 a 0.

Com o Bayern já 10 pontos à frente do vice-líder, a briga começa pela segunda colocação, hoje com o Bayer Leverkusen, que tem 37 pontos. A partir daí aparecem Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach, com 33, e o Wolfsburg, com 30. O Hertha é o sexto, com 28, e encerrou uma série de três vitórias seguidas.

Na outra ponta da tabela, mudanças na zona de rebaixamento. Com a vitória, a equipe de Frankfurt foi a 18 pontos e deixou as últimas posições, assim como já havia feito o Freiburg, que tem 17. Azar do Hamburgo, que voltou à zona de degola, com 16 pontos, e recebe o Schalke 04 no domingo.