Hertha Berlin anuncia contratação de goleiro norueguês

BERLIM - O Hertha Berlin anunciou nesta terça-feira a contratação do goleiro norueguês Rune Almenning Jarstein, do Viking Stavanger. O jogador vai assinar contrato com o clube alemão até a metade de 2016.

Jarstein vai chegar ao Hertha somente no dia 1º de janeiro, quando assinará seu vínculo. A transferência não trará nenhum custo ao time da Alemanha. O goleiro será uma alternativa ao titular Thomas Kraft, ex-Bayern de Munique. Os outros reservas do Hertha não têm experiência no futebol profissional.

De volta à primeira divisão, o Hertha está surpreendendo sua torcida com uma boa campanha nesta primeira metade do Campeonato Alemão. O time ocupa o sétimo lugar da tabela, a dois pontos da zona de classificação para as competições europeias.