Hertha Berlin contrata técnico Michael Skibbe A diretoria do Hertha Berlin anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Michael Skibbe, que substituirá Markus Babbel, demitido no domingo por entrar em atrito com o diretor de futebol Michael Preetz. O novo treinador assinou contrato com o time alemão até a temporada 2013/2014.