Hertha Berlin contrata zagueiro tunisiano do Olympique de Marselha

Formando seu elenco para a próxima temporada europeia, o Hertha Berlin anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro tunisiano Karim Rekik, que defendia o Olympique de Marselha. O time alemão não revelou detalhes sobre a negociação do jogador de 22 anos. Afirmou somente que ele assinou vínculo de "longo prazo".

Destaque do Olympique, Rekik vai repor no Hertha a saída do zagueiro John Anthony Brooks, que passará a reforçar o Wolfsburg no futebol alemão. A saída de Brooks foi a transferência mais cara da história de um jogador norte-americano, pelo valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões).

O Hertha não confirma valores, mas a revista Kicker afirmou que a negociação de Rekik rendeu ao Olympique 2,2 milhões de euros (R$ 8 milhões). O zagueiro é a terceira contratação do time alemão para a próxima temporada. Antes, acertou as chegadas dos atacantes Davie Selke e Mathew Leckie.