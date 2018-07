Hertha Berlin demite técnico após 3ª derrota seguida no Alemão

O Hertha Berlin anunciou oficialmente nesta quinta-feira a demissão do técnico Jos Luhukay, que acabou não resistindo a uma sequência de três derrotas seguidas no Campeonato Alemão. O revés que acabou selando a sua demissão aconteceu na última quarta, quando o time perdeu do Bayer Leverkusen por 1 a 0, em casa, e fechou a 19.ª rodada da competição em penúltimo lugar, com apenas 18 pontos.

Agora demitido do cargo, o treinador holandês de 51 anos havia assumido o Hertha anteriormente após o rebaixamento da equipe em 2012. Ele conseguiu levar o time de volta à primeira divisão nacional e fechou a última edição do Campeonato Alemão na 11ª posição.

Nas últimas três partidas, o time de Berlim não conseguiu marcar nenhum um gol e sofreu oito, ficando assim na zona de rebaixamento da competição, na qual voltará a atuar neste sábado, contra o Mainz, fora de casa. Neste duelo, a equipe será dirigida interinamente por Pal Dardai, ex-jogador do próprio Hertha, e pelo ex-auxiliar de Luhukay, Rainer Widmayer.