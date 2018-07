Hertha Berlin faz gol relâmpago e depois busca empate em 3 a 3 contra Wolfsburg

Em jogo marcado por viradas no placar, o Hertha Berlin conquistou um ótimo empate em 3 a 3 diante do Wolfsburg, na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, pela 11.ª rodada do Campeonato Alemão. O time da capital da Alemanha saiu na frente com um gol relâmpago, aos 20 segundos, marcado pelo atacante bósnio Ibisevic, mas esteve em desvantagem no placar duas vezes antes de conquistar o empate.

A vitória colocou o Hertha Berlin em posição intermediária na tabela de classificação. Com 14 pontos, a equipe da capital alemã ocupa agora a 11.ª colocação. Já o derrotado Wolfsburg ficou mais próximo da faixa de rebaixamento. Se manteve com 11 pontos (14.º lugar), apenas três à frente do Freiburg, primeiro time a ocupar a zona da degola.

Após sair em desvantagem logo no primeiro lance da primeira etapa, o Wolfsburg partiu para uma tentativa de reação e teve a primeira chance aos 20 minutos em uma cobrança de pênalti do experiente atacante Mario Gómez, que também atua pela seleção da Alemanha. Mas o atacante perdeu a oportunidade de igualar o marcador.

Aos 40 minutos, em boa jogada pela esquerda do congolês Tisserand, que pedalou sobre a marcação, a bola foi alçada na área, passou por Mario Gómez, mas sobrou para o meio-campista Malli empatar a partida. Mario Gómez teve a chance de se redimir do pênalti perdido aos 44 minutos, quando recebeu lançamento e, na entrada da área, tocou sutilmente para tirar o goleiro Casteels do lance. Caprichosamente, a bola ainda bateu nas duas traves antes de entrar: 2 a 1 para o time da casa.

Na segunda etapa, o Hertha Berlin buscou a igualdade e a conseguiu, aos 7 minutos, com o zagueiro Rekik, que subiu de cabeça, dividindo com a defesa do Wolfsburg, após uma cobrança de falta da direita do ataque. Mas o Wolfsburg voltou a estar em vantagem no marcador. Aos 15, o atacante belga Origi completou cruzamento, mais com a barriga do que com o peito, mas com oportunismo e fez 3 a 2 para os mandantes.

A partida continuou bastante disputada e equilibrada. O Hertha Berlin não se entregou e chegou à igualdade aos 39 minutos. O atacante Davie Selke recebeu passe dentro da área e chutou rasteiro. O goleiro defendeu, mas a bola voltou para os pés do mesmo jogador, que dominou novamente e tocou para as redes, dando números finais à partida. Na rodada seguinte do Campeonato Alemão (12.ª), o Wolfsburg terá nova chance diante de seu torcedor. A equipe terá pela frente o Freiburg, no sábado que vem. No mesmo dia, o Hertha Berlin também atuará em casa, diante do Borussia Mönchengladbach.

OUTRO JOGO - Na outra partida que fechou a 11.ª rodada, o Hoffenheim venceu o Colônia, fora de casa, por 3 a 0. Dennis Geiger abriu o placar e Sandro Wagner, convocado recentemente pelo técnico Joachim Löw para dois amistosos da Alemanha (contra Inglaterra e França), marcou duas vezes.