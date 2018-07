Hertha Berlin ganha e entra na zona da Liga Europa no Alemão

BERLIM - O Hertha Berlin conseguiu uma importante vitória nesta sexta-feira, na abertura da 16.ª rodada do Campeonato Alemão. Atuando diante de sua torcida, a equipe da capital derrotou o Werder Bremen por 3 a 2 e entrou na zona de classificação para a Liga Europa da próxima temporada. O brasileiro Ronny, formado no Corinthians, definiu o triunfo ao marcar o terceiro gol.

O resultado levou o Hertha aos 25 pontos, na sexta colocação, um à frente do Schalke 04, que ainda atua na rodada. A equipe de Berlim volta a campo no sábado que vem, dia 21, quando pega o Borussia Dortmund em casa. Já o Werder estacionou nos 16 pontos, na 14.ª posição, e pegará na próxima rodada o Bayer Leverkusen, também em casa, no sábado.

O jogo desta sexta foi bastante movimentado, principalmente no início, já que quatro gols aconteceram antes dos 35 minutos. Aos 15, Nils Petersen abriu o placar para os visitantes. O Hertha virou na sequência com dois gols de Adrian Ramos, sendo o segundo de pênalti, mas Aaron Hunt, aos 32, deixou tudo igual novamente. Logo no início da etapa final, aos três minutos, Ronny apareceu e garantiu a vitória aos anfitriões.