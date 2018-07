Hertha Berlin ganha em casa e mantém invencibilidade no Alemão

BERLIM - Com a disputa da terceira rodada do Campeonato Alemão, quatro times seguem com 100% de aproveitamento: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Mainz, todos com nove pontos. Também invicto, o Hertha Berlin vem logo atrás deles, em quinto lugar, após chegar aos sete pontos com a vitória em casa sobre o Hamburgo, por 1 a 0, neste sábado.

Jogando em casa, o Hertha Berlin chegou à vitória neste sábado graças ao gol do atacante colombiano Adrian Ramos, aos 29 minutos do segundo tempo. Assim, ocupa o quinto lugar, o que lhe daria vaga na Liga Europa na próxima temporada. O Hamburgo, por sua vez, segue com apenas um ponto somado até agora, ocupando a 13ª colocação no Campeonato Alemão.

No complemento desta terceira rodada do Campeonato Alemão, mais dois jogos acontecem neste domingo, ambos entre times que ocupam as últimas posições na classificação: Braunschweig x Eintracht Frankfurt e Augsburg x Stuttgart.