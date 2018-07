Hertha Berlin marca no minuto final e vence na estreia do Alemão

O Hertha Berlin sofreu em sua estreia do Campeonato Alemão neste domingo. Apesar disso, com um gol marcado pelo atacante Julian Schieber já no último minuto do segundo tempo, a equipe superou em casa o Freiburg, recém-promovido, por 2 a 1.

A partida foi marcada sobretudo pelo forte calor - a imprensa alemã informou que, no campo, a temperatura chegou a 44ºC. Assim, o primeiro tempo foi em ritmo mais lento, sem grandes oportunidades, com ligeira superioridade do Hertha Berlin.

No segundo tempo, no entanto, o ritmo mudou. O time da casa abriu o placar aos 17 minutos com o meia checo Vladimir Darida, ex-jogador do Freiburg. Com o gol, o duelo permaneceu sob controle do Hertha Berlin até os 48 minutos, quando o capitão Nicolas Hoefler empatou de cabeça. Por fim, com o confronto praticamente definido, Schieber fez o inesperado gol do triunfo.

No próximo sábado, pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Hertha Berlin visita o Ingolstadt, enquanto o Freiburg tenta sua primeira vitória diante do Borussia Mönchengladbach, em casa.

Ainda neste domingo, o recém-promovido Red Bull Leipzig segurou o empate fora de casa com o Hoffenheim, por 2 a 2. Os quatro gols foram marcados no segundo tempo. O time da casa esteve à frente duas vezes, mas Marcel Sabitzer fez o gol derradeiro já nos acréscimos.

Alvo de protestos por ser um time da Red Bull, o Leipzig foi fundado há sete anos e, nesse curto período, subiu da quinta à primeira divisão. A partida deste domingo marcou sua estreia oficial na elite do futebol alemão.