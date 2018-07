Hertha Berlin vence a primeira no ano e se mantém em 3º lugar do Alemão

O bósnio Ibisevic marcou o único gol do jogo, o sétimo dele no campeonato, aos 43 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o Hertha encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer no Alemão. A equipe da capital não ganhava desde o ano passado e vinha de quatro empates e uma derrota.

Com 39 pontos, o Hertha é terceiro colocado e não perde a posição ao longo da rodada. Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach (ambos com 35) e Schalke 04 (com 34) também brigam pelas duas vagas restantes no G4. Já o Colônia também não vem em boa fase. Nos últimos seis jogos, só venceu um. Com 29 pontos, está no nono lugar.

ESPANHOL - Na Espanha o único jogo desta sexta-feira também teve vitória de um visitante: o Las Palmas, que venceu o Eibar, fora de casa, por 1 a 0. Pedro Bigas fez o gol, nos acréscimos do primeiro tempo.

Apesar da vitória na abertura da 26.ª rodada, a equipe das Ilhas Canárias ainda está na zona de rebaixamento, com 24 pontos, atrás do Sporting Gijón apenas nos critérios de desempate. O Eibar é sétimo, com 36 pontos, e se afastou da briga por um lugar na próxima edição da Liga Europa.