Hertha Berlin derrota Eintracht Frankfurt e se aproxima dos líderes no Alemão

Em duelo direto que vale, no momento, uma vaga na zona de classificação à Liga Europa, o Hertha Berlin derrotou o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 neste sábado, em casa, no Estádio Olímpico de Berlim, e se aproximou dos líderes do Campeonato Alemão. A partida foi válida pela 14ª rodada.

O gol único que definiu a vitória do time da capital alemã e garantiu o segundo triunfo seguido do time no torneio nacional saiu dos pés do meia sérvio Marko Grujic, aos 40 minutos da primeira etapa.

O resultado tem importância dobrada ao Hertha, pois aproxima a equipe dos primeiros colocados. Com o triunfo, o time de Berlim soma agora os mesmos 23 pontos do Frankfurt, mas aparece na sexta posição, logo atrás do rival derrotado neste sábado por ter saldo de gols inferior.

Na atual classificação, como ocupam quinta e sexta colocações, os dois times garantem vaga na próxima edição da Liga Europa, e estão próximos do grupo dos mais bem classificados. A dois pontos do RB Leipzig, quarto colocado, a três do Borussia Mönchengladbach, e quatro a menos que o vice-líder Bayern de Munique. O Borussia Dortmund, invicto na competição, destoa dos seus oponentes e lidera o torneio com folga, com nove pontos de vantagem para o segundo colocado.

A rodada será encerrada neste domingo, com mais dois jogos, entre Mainz e Hannover, e Borussia Mönchengladbach contra Stuttgart. Este último duelo vale ao Mönchengladbach a retomada da vice-liderança em caso de triunfo.