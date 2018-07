Hertha Berlin vence fora de casa e garante quinto lugar do Alemão

O único gol da vitória do Hertha foi marcado por Mitchell Weiser, aos 11 minutos do primeiro tempo. Com a derrota sofrida em casa, o Ingolstadt estacionou nos 14 pontos e caiu para o sétimo lugar do Campeonato Alemão.

A décima rodada da competição nacional será encerrada neste domingo com mais dois jogos: Borussia Dortmund x Augsburg e Borussia Mönchengladbach x Schalke 04. Borussia Dortmund e Schalke, respectivamente com 20 e 19 pontos, estão na briga direta pela vice-liderança. Com incríveis dez vitórias em dez jogos, o Bayern de Munique é o líder disparado, com 30 pontos.