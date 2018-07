Hertha Berlin vence fora e se iguala ao Bayern na tabela do Alemão

Com um gol no início e outro no fim, o Hertha Berlin derrotou o Ingolstadt por 2 a 0, neste sábado, fora de casa, e voltou a se igualar ao Bayern de Munique na tabela do Campeonato Alemão. Os dois times lideram a classificação, com seis pontos cada e 100% de aproveitamento.

Vedad Ibisevic, aos 8 minutos do primeiro tempo, e Julian Schieber, aos 41 da segunda etapa, marcaram os gols da partida. Com o triunfo, o Hertha só fica em segundo lugar do Alemão porque tem saldo de gols menor do que o Bayern, que derrotou o Schalke pelo mesmo placar, na sexta-feira, fora de casa.

Jogando diante de sua torcida, o Bayer Leverkusen conquistou sua primeira vitória no campeonato graças a uma atuação brilhante do jovem Joel Pohjanpalo. O atacante finlandês, de apenas 21 anos, marcou todos os gols do Bayer no triunfo sobre o Hamburgo por 3 a 1. O time de Leverkusen tem agora três pontos e segue na parte intermediária da tabela.

Já o Borussia Mönchengladbach decepcionou neste sábado ao levar uma virada do Freiburg, que veio da segunda divisão. Após abrir o placar fora de casa, com gol de Thorgan Hazard, irmão de Eden Hazard, do Chelsea, o Borussia sofreu três gols e não conseguiu buscar o empate.

Maximilian Philipp foi o destaque da partida, ao marcar dois dos gols dos anfitriões. Se tivesse vencido, o time visitante se igualaria ao Bayern de Munique e ao Hertha Berlin, na ponta da tabela. Já o Freiburg somou seus primeiros pontos em seu retorno à primeira divisão.

Em outros jogos finalizados neste sábado, Wolfsburg e Colonia empataram sem gols, enquanto o Darmstadt bateu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, jogando diante de sua torcida. RasenBallsport Leipzig x Borussia Dortmund encerra o dia do Campeonato Alemão.