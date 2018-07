Hertha Berlin vence o Hannover e entra na zona para a Liga dos Campeões Em dia inspirado de Kalou, o Hertha Berlin derrotou o Hannover nesta sexta-feira e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O atacante da Costa do Marfim foi o nome do triunfo por 3 a 1, mesmo fora de casa, ao marcar os três gols da equipe pela 12.ª rodada do Campeonato Alemão.