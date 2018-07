Hertha Berlin vence Schalke 04 e mantém 100% no Alemão

O Hertha Berlin mantém viva a esperança de desbancar o Bayern de Munique da liderança do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time da capital alemã venceu o Schalke 04 por 2 a 0, no Estádio Olímpico, e manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas.

Apesar do aproveitamento perfeito, o Hertha fica atrás do Bayern, pois perde no saldo de gols por dez a cinco. Já o Schalke apresenta desempenho oposto, com três derrotas em três partidas, amargando a vice-lanterna do Alemão.

Após um primeiro tempo de pouca criatividade, os dois gols saíram na segunda etapa. Aos 20 minutos, Benjamin Stambouli perdeu a bola pelo lado direito para Peter Pekarik, que acionou Mitchell Weiser na área, e o atacante finalizou no ângulo para abrir o marcador.

Dez minutos mais tarde, Valentin Stocker marcou o segundo ao finalizar na saída do goleiro Fährmann, com assistência de Weiser, fazendo a festa da torcida de Berlim e escancarando o drama vivido pelo Schalke do zagueiro brasileiro Naldo.

A disputa pelo primeiro lugar do Alemão terá um importante capítulo na próxima quarta-feira, quando justamente Bayern de Munique e Hertha Berlin se enfrentam na Allianz Arena. No mesmo dia, o Schalke 04 recebe o Köln.

AUGSBURG BATE MAINZ 05

Ainda neste domingo, o Mainz 05 venceu o seu primeiro jogo nesta temporada europeia ao bater o Augsburg por 3 a 1, fora de casa, saltando para a nona colocação no Alemão, com quatro pontos. Já o time derrotado estacionou nos três pontos, quatro posições abaixo do adversário.

O colombiano Jhon Córdoba abriu o placar para o Mainz logo aos sete minutos de jogo, mas os outros gols só saíram no segundo tempo. Aos 28, Stafylidis empatou e deu esperanças ao Augsburg. No entanto, os visitantes logo voltaram à frente com Malli, aos 30, e definiram o 3 a 1 com Muto, aos 36.