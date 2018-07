Hertha Berlin vira sobre o Mainz e assume o 3º lugar do Alemão

O Hertha Berlin é o novo terceiro colocado do Campeonato Alemão. A equipe da capital recebeu o Mainz neste domingo, no jogo que fechou a 12.ª rodada da competição, e venceu por 2 a 1, de virada. Ibisevic fez os dois gols do Hertha na partida.

O bósnio, aliás, foi o protagonista da partida. Não só pelos dois gols, mas também porque foi expulso a 15 minutos do fim. Naquele momento, o Mainz, que saíra na frente com Seydel, já estava com um homem a menos. Gbamin recebeu o vermelho.

A vitória levou o Hertha a 24 pontos, só atrás de RB Leipzig (30) e Bayern de Munique (27), respectivamente líder e vice-líder. O Eintracht Frankfurt também tem 24 pontos, em quarto, enquanto Colônia e Hoffenheim caíram de posição e têm 22. O Borussia Dortmund é só sétimo, com 21.

Também neste domingo, mais cedo, o Schalke 04 venceu o Darmstadt 98 por 3 a 1, de virada, em Gelsenkirchen. Heller abriu o placar para o Darmstadt, mas Kolasinac, Choupo-Moting e Schopf deram a vitória à equipe da casa.

Sem perder há sete jogos no Alemão e há 13 em todas as competições, o Schalke está crescendo depois de um péssimo começo de temporada e já é oitavo colocado, com 17 pontos, a cinco do G4. O Darmstadt 98, em 15.º, briga contra o rebaixamento. A equipe perdeu as últimas quatro.