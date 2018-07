Hertha demite técnico após desentendimento com diretor

No sábado, depois do empate fora de casa com Hoffenheim, Babbel anunciou que ficaria no Hertha até o final do seu contrato, em maio, sem chance de renovar o compromisso. E contou que tinha comunicado sua decisão à diretoria em novembro.

Preetz, no entanto, revelou ter sido comunicado pelo treinador apenas na última terça-feira, criticando a sua atitude. "Quando alguém tem uma opinião diferente, talvez ele não esteja ouvindo corretamente", acusou Babbel, ao comentar o caso.

Diante disso tudo, a diretoria do Hertha resolveu demitir o treinador. Mas ainda não anunciou o nome do substituto. Segundo a imprensa alemã, o favorito para ocupar o cargo é Michael Skibbe, que já trabalhou no Eintracht Frankfurt.

Ex-jogador do Bayern de Munique e do Liverpool, Babbel estava no comando do Hertha desde a temporada passada, quando foi campeão da segunda divisão e conseguiu o acesso. Neste Campeonato Alemão, o time terminou o primeiro turno com 20 pontos.