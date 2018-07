Hertha empata e fica perto do rebaixamento no Alemão O Hertha Berlin empatou com o Eintracht Frankfurt por 2 a 2, neste domingo, fora de casa, e ficou em situação delicada no Campeonato Alemão. Isolado na lanterna, o Hertha precisa vencer os últimos três jogos e ainda torcer por derrotas dos rivais para se manter na Primeira Divisão da Bundesliga.