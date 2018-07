Hertha faz dois e mantém o Paderborn na zona de rebaixamento do Alemão O Hertha Berlin manteve neste domingo sua trajetória invicta de cinco partidas no Campeonato Alemão ao ganhar em casa do ameaçado Paderborn por 2 a 0, com gols de Stocker e Schulz, pela 27ª rodada da competição. Com este resultado, o time de Berlim subiu para a 11ª posição com 32 pontos, vislumbrando ainda uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. A vitória do Hertha também ajudou o Hamburgo, já que o Paderborn ficou estacionado na 17ª colocação, com 24 pontos, na zona do rebaixamento.