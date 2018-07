Hertha se reforça com jovem meia-atacante do Bayern O Hertha Berlin anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia-atacante Mitchel Weiser, que estava no Bayern de Munique, o atual campeão alemão. O clube explicou que assinou um contrato válido por três temporadas com o jogador, de 21 anos, que não conseguiu se firmar no gigante europeu.