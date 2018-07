Hertha só empata com o Freiburg e continua sem vencer em casa em 2014

BERLIM - A 23.ª rodada do Campeonato Alemão começou nesta sexta-feira sem gols. No Estádio Olímpico de Berlim, o Hertha manteve a péssima fase jogando diante do seu torcedor e ficou apenas no empate com o Freiburg, um dos fortes candidatos ao rebaixamento para a segunda divisão na temporada 2014/2015.

Neste ano, o Hertha ainda não venceu no Estádio Olímpico - perdeu de Borussia Mönchengladbach, Nuremburg e Wolfsburg. Se serve de consolo, somou seu primeiro ponto em casa em 2014 com o empate desta sexta. Já o Freiburg não vem melhor: ganhou os dois primeiros jogos do Alemão no ano, mas agora está há cinco partidas sem vitória.

Por conta dessa má fase em casa, o Hertha segue sem conseguir se aproximar do G4 - zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com 35 pontos, a seis do Schalke, o quarto colocado, a equipe da capital segue em sétimo. Já o Freiburg, com 19, é o penúltimo. O Stuttgart, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação.