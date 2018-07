Hertha tropeça no lanterna Hannover e só empata em casa no Alemão

O resultado manteve o Hertha na terceira posição, agora com 49 pontos, mas o quarto colocado Borussia Mönchengladbach tem 45 e pode encostar. Na próxima rodada, dia 16, o time de Berlim pega o Hoffenheim fora de casa. Já o Hannover está virtualmente rebaixado com somente 18 pontos, a dez da primeira equipe fora do rebaixamento, e volta a campo para encarar o Mönchengladbach na sexta que vem.

Nesta sexta, o jogo começou animado e o Hertha demorou somente dois minutos para abrir o placar com Ibisevic, que concluiu boa jogada pela esquerda. O Hannover, no entanto, respondeu imediatamente, chegou a acertar a trave e empatou aos 17 minutos com Sobiech, após assistência de Kiyotake.

Só então o ritmo diminuiu. O equilíbrio seguia, mas as duas equipes só voltariam a assustar no segundo tempo. Aos 12 minutos, Karaman avançou pela esquerda, entrou na área e rolou para Schmiedebach virar. Só que o Hertha buscou o empate aos 26. Kalou recebeu dentro da área, quase se atrapalhou com a bola, mas ainda conseguiu finalizar para a rede.

ESPANHOL - Ainda nesta sexta, o Campeonato Espanhol viveu a abertura de sua 32.ª rodada. O ameaçado Granada recebeu o Málaga e ficou no empate sem gols, que o levou a 30 pontos, na 17.ª colocação, somente dois acima da zona de rebaixamento. O Málaga, por sua vez, é o oitavo colocado, com 41 pontos, longe da zona de classificação para as competições europeias.