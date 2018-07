Hexacampeã italiana, Juventus vence Bologna de virada fim na despedida do torneio

Já confirmada como hexacampeã do Campeonato Italiano, a Juventus apenas cumpriu tabela na vitória de virada sobre o Bologna por 2 a 1, neste sábado, no estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, na partida que marcou a despedida do time de Turim da competição.

A partida pela 38.ª e última rodada não influenciava as aspirações das duas equipes e foi encarada pela Juventus - que alcançou os 91 pontos na competição nacional - como um teste para a finalíssima da Liga dos Campeões da Europa, no próximo dia 3 de junho, diante do Real Madrid, em Cardiff, no País de Gales.

Os gols saíram todos no segundo tempo. O Bologna abriu o placar logo aos 7 minutos com o franco-argelino Taider, que teve tranquilidade para receber, escolher o lado e bater de fora da área para o gol. O atacante argentino Paulo Dybala empatou aos 25 e o atacante Moise Kean, de apenas 17 anos, que havia entrado no lugar de Dybala pouco tempo antes, virou a partida para a Juventus no último minuto do jogo, aos 45.

Em Bérgamo, na outra partida da última rodada do torneio disputada neste sábado, a Atalanta - já garantida na fase de grupos da Liga Europa - venceu o Chievo Verona com gol do meia argentino Alejandro Gomez, aos 7 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe bergamasca chegou aos 72 pontos e avançou para o quarto lugar na tabela de classificação, superando a Lazio (70). A equipe romana, que ainda joga neste fim de semana, também está classificada para a Liga Europa. O Milan, sexto colocado no Campeonato Italiano, vai disputar a fase de playoffs da competição continental.