Heynckes exalta entrosamento de time misto do Bayern Mais do que a goleada por 4 a 1 diante do BATE Borisov, na última quarta-feira, o técnico Jupp Heynckes comemorou o entrosamento do Bayern de Munique na partida. Com a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões já garantida, o técnico colocou em campo uma equipe mista e mesmo assim conseguiu a tranquila vitória.