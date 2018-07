Heynckes exibe confiança em volta ao Bayern e prevê evolução rápida da equipe

Confirmado na semana passada como novo técnico do Bayern de Munique, que optou por demitir o italiano Carlo Ancelotti um dia depois de uma derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, na França, pela Liga dos Campeões, Jupp Heynckes foi oficialmente apresentado como comandante do time alemão nesta segunda-feira. E já na sua chegada exibiu confiança de que recolocará a equipe nos trilhos para que a mesma volte a ser protagonista principalmente no cenário europeu.

Essa será a quarta passagem de Heynckes, de 72 anos, pelo Bayern, sendo que na última delas liderou o clube nas campanhas vitoriosas das conquistas das Liga dos Campeões, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha, em 2013. Ele assinou contrato para dirigir o time até o final desta temporada europeia e agora exibiu empolgação ao projetar os próximos objetivos de sua carreira.

"Estou ansioso por este desafio. Sei como lidar com os jogadores, como eu tenho de trabalhar com eles e estou confiante de que podemos voltar ao caminho das vitórias", assegurou o comandante, que anteriormente havia optado por encerrar a sua carreira de treinador em junho de 2013. Antes disso, Pep Guardiola, hoje no Manchester City, já havia sido confirmado como técnico da equipe bávara para a temporada 2013/2014.

Embora tenha admitido nesta segunda-feira que não via mais motivação para exercer o ofício de técnico, Heynckes topou reassumir o cargo no Bayern com a condição de assinar um contrato de curto período, no qual espera poder desempenhar bem a função de uma espécie de "bombeiro" após a equipe entrar em uma fase bastante instável - atual campeã nacional, está hoje na vice-liderança do Campeonato Alemão, cinco pontos atrás do Borussia Dortmund, que vem conseguindo interromper o amplo domínio que vinha sendo imposto pelo Bayern nas últimas temporadas.

"Apesar da fase difícil, estou confiante de que o time vai mostrar rapidamente um lado diferente", disse Heynckes nesta segunda, quando também fez questão de valorizar o trabalho que vinha sendo realizado por Ancelotti e a história vitoriosa do treinador italiano como técnico.

"É um grande treinador e um verdadeiro gentleman", ressaltou o comandante alemão, que ainda lembrou que até pouco tempo atrás haviam claras e importantes lideranças dentro de campo que eram desempenhadas por nomes como Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm, ídolos que já não defendem mais o Bayern e cujos papéis terão de ser preenchidos com maior eficiência por outros jogadores de peso do atual elenco.

"Estes jogadores resolveram muitas coisas importantes no vestiário. Nós precisamos de novo dar a outros jogadores mais confiança. Sucesso é a coisa mais importante. De um ponto de vista esportivo, muitas coisas devem ser mudadas e melhoradas", enfatizou Heynckes, que citou alguns nomes do atual elenco ao falar sobre o pretende fazer para reerguer o Bayern.

"Não é segredo que Thomas Müller não está jogando com todo o seu potencial, ou que Jerome Boateng tem sofrido depois de uma série de lesões ruins. Eu sei o que eu tenho de fazer. Preciso sentar e conversar com os jogadores, e recolocar este sentimento de forte união. Eu tenho um plano claro", garantiu.

O experiente treinador também revelou que optou por aceitar a proposta do Bayern após conversar com a sua família e ainda brincou com a situação ao dizer que até um animal de estimação de sua casa "o convenceu" de que ele deveria reassumir o comando da equipe de Munique.

"Foi um momento difícil, mas minha esposa e minha filha disseram que eu deveria aceitar essa proposta. Meu cachorro também latiu duas vezes, então isso significava que eu deveria aceitá-la", afirmou o comandante, sorrindo, em sua apresentação oficial.