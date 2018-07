Heynckes pede Bayern concentrado e minimiza elogios

"O Arsenal não é um time qualquer. Eu sei que precisamos de 100% de compromisso nesse jogo", disse. "Meus jogadores veem exatamente da mesma maneira e eu não tenho nenhuma dúvida de que o resultado de 3 a 1 não desempenha mais nenhum papel em suas mentes", completou.

Heynckes elogiou Arsène Wenger, técnico do Arsenal, e avaliou que o time londrino não vai desistir fácil do confronto. "Eu conheço Arsène Wenger bem e tenho muito respeito por ele, um dos melhores treinadores da Europa. O Arsenal vai vir aqui e vai tentar tudo o que podem pensar", disse.

Com vantagem de 20 pontos na liderança do Campeonato Alemão e uma boa campanha na Liga dos Campeões, com o melhor ataque da competição, o Bayern começa a ser apontado como um dos principais times do futebol europeu nesta temporada. Heynckes, porém, rejeita a avaliação.

"Há várias grandes equipes e você tem que confirmar esse status em cada jogo. Temos que ser modestos e é assim que nós precisamos continuar. Não devemos permitir influências de fora porque para ser chamado de melhor clube você tem que confirmar isso internacionalmente", comentou.