Heynckes projeta dificuldade contra o Dortmund, mas quer Bayern campeão no sábado

Líder disparado, o Bayern de Munique pode conquistar seu sexto título alemão consecutivo já neste sábado, com seis rodadas de antecedência. Para isso, precisa vencer o clássico diante do Borussia Dortmund, em casa, e torcer por um tropeço do segundo colocado, o Schalke 04, diante do Freiburg.

Apesar da distância na ponta e de enfrentar um adversário longe da melhor fase, o técnico Jupp Heynckes sabe da dificuldade que terá pela frente. Afinal, o Dortmund não vai querer ficar marcado como o time que deu o título ao rival. "Pela experiência que tenho, quando o Borussia vem para Munique, está muito motivado e, normalmente, joga muito bem", previu.

Mesmo se não vencer o Dortmund, o Bayern terá outras seis chances de garantir seu 28.º título alemão. Pela proximidade da conquista e do importante duelo diante do Sevilla, na Espanha, terça-feira que vem, na abertura das quartas de final da Liga dos Campeões, cogitou-se que Heynckes pudesse poupar algumas peças, possibilidade que ele descartou.

"Vai ser difícil para alguns jogadores, que voltaram de amistosos com suas seleções, e a partir de agora teremos praticamente um jogo a cada três dias. Mas nós temos todo o desejo de vencer agora", afirmou o treinador.

Ele só não poderá contar com o meia Arturo Vidal, que voltou dos amistosos pelo Chile com uma lesão e foi descartado. "Ele sofreu uma importante lesão na coxa, com um hematoma. Os médicos me aconselharam a não utilizá-lo", explicou Heynckes.