Heynckes se despede do Bayern com homenagem em praça lotada

A costumeira festa dos milhares de torcedores do Bayern de Munique na praça Marienplatz, em Munique, em comemoração à conquista do Campeonato Alemão ganhou mais emoção desta vez. O evento também marcou a despedida definitiva do técnico Jupp Heynckes do time bávaro.

Heynckes já havia se aposentado do futebol em 2013, após levar o Bayern à conquista da tríplice coroa ao vencer a Liga dos Campeões, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha. Mas voltou atrás durante esta temporada e retornou à equipe de Munique após a demissão de Carlo Ancelotti.

Nesta temporada, o treinador conduziu o Bayern a mais um título do Campeonato Alemão. Os bávaros sobraram mais uma vez e levantaram a taça com 21 pontos de vantagem para o segundo colocado e com cinco rodadas de antecedência. Heynckes não teve, porém, a despedida perfeita, já que caiu na semifinal da Liga dos Campeões para o Real Madrid e foi vice-campeão da Copa da Alemanha neste sábado ao perder a final para o Eintracht Frankfurt.

O presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, prestou tributo a Heynckes, de 73 anos, por trazer de volta "velhos valores" como "humanidade e empatia". "O lado negativo para nós é que gostaríamos de dar ao nosso Jupp, nosso treinador, o final quase perfeito, mas não deu certo", disse Rummenigge, se referindo à perda da Copa da Alemanha para o Frankfurt.

Além dos títulos já citados, o Heynckes liderou o Bayern nas conquista do Campeonato Alemão em 1988/1989, 1989/1990, 2012/2013 e 2017/2018, da Copa da Alemanha em 2012/2013, da Supercopa da Alemanha em 1987, 1989 e 2012 e da Liga dos Campeões em 2012/2013. Ele será sucedido por Niko Kovac, que se despediu do Eintracht Frankfurt com a conquista da Copa da Alemanha no último sábado.