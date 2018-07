Hiddink anuncia 1ª lista da seleção holandesa com duas novidades

A primeira convocação de Guus Hiddink à frente da seleção holandesa trouxe duas novidades. O treinador anunciou nesta quarta-feira a lista de 25 pré-convocados para duas partidas no início de setembro com as presenças do lateral Gregory van der Wiel e do meia Raphael van der Vaart, que não estiveram na campanha da terceira colocação na Copa do Mundo do Brasil.

Jogador do Paris Saint-Germain, Van der Wiel ficou de fora do Mundial por opção do então técnico, Louis van Gaal. Já o experiente Van der Vaart, de 31 anos, estava na lista de 30 pré-convocados para o torneio, mas sofreu uma lesão na panturrilha durante um treino da seleção, já na preparação para a Copa, e precisou ser cortado.

Se Van der Wiel e Van der Vaart são novidades, os outros 23 convocados por Hiddink estiveram no Brasil. O treinador ainda cortará dois ou três atletas antes de definir a lista final para o amistoso contra a Itália, no próximo dia 4, em Bari, e para o duelo contra a República Checa, cinco dias mais tarde, em Praga, já pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

Hiddink terá a responsabilidade de substituir Van Gaal depois do bom futebol apresentado pela Holanda no Brasil. Esta será a segunda passagem do treinador pela seleção, sendo que na primeira ele ficou de 1995 a 1998, tendo levado a equipe às semifinais da Copa do Mundo da França, em 1998, na qual perdeu para o Brasil nos pênaltis.

Confira a convocação da seleção holandesa:

Goleiros: Jasper Cillessen (Ajax), Michel Vorm (Tottenham/ING), Tim Krul (Newcastle/ING), Jeroen Zoet (PSV).

Defensores: Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain/FRA), Daryl Janmaat (Newcastle/ING), Erik Pieters (Stoke CIty/ING), Bruno Martins Indi (Porto/POR), Daley Blind (Ajax), Joël Veltman (Ajax), Paul Verhaegh (Augsburg/ALE), Ron Vlaar (Aston Villa/ING), Stefan de Vrij (Lazio/ITA).

Meio-campistas: Jordy Clasie (Feyenoord), Leroy Fer (Norwich/ING), Nigel de Jong (Milan/ITA), Wesley Sneijder (Galatasaray/TUR), Georginio Wijnaldum (PSV), Rafael van der Vaart (Hamburgo/GER).

Atacantes: Memphis Depay (PSV), Klaas Jan Huntelaar (Schalke 04/GER), Dirk Kuyt (Fenerbahçe), Jeremain Lens (Dínamo de Kiev/UKR), Robin van Persie (Manchester United/ING), Arjen Robben (Bayern de Munique/ALE).