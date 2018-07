Hiddink convoca Holanda e admite sair com nova derrota

O técnico Guus Hiddink anunciou nesta sexta-feira uma nova lista de convocados da seleção holandesa e deu a entender que renunciará ao seu cargo se o time nacional perder da Letônia, no próximo dia 16, em Amsterdã, em jogo válido pela quarta rodada do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Substituto de Louis van Gaal, que deixou a seleção após a Copa de 2014 e assumiu o comando do Manchester United, Hiddink está sob intensa pressão no cargo após iniciar o qualificatório europeu com duas derrotas e apenas uma vitória. Assim, a equipe ocupa a terceira posição de sua chave, com apenas três pontos, enquanto Islândia e República Checa dividem a liderança, com nove.

Os holandeses caíram justamente diante de checos (3 a 1) e islandeses (2 a 0) e acumulam apenas um triunfo sobre o Casaquistão (3 a 1). Para completar, os comandados de Hiddink ainda foram derrotados pela Itália no amistoso que marcou a estreia do novo treinador, que assumiu uma seleção que acabara de conquistar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2014, em bela campanha no Brasil.

Ao falar sobre a sua situação no cargo, Hiddink disse nesta sexta que, se a Holanda perder da Letônia, "é lógico" que ele renuncie, apesar de ele já ter história vitoriosa pela própria seleção holandesa, levada por ele à semifinal da Copa do Mundo de 1998.

Para iniciar uma reação nas Eliminatórias da Eurocopa após o país ter sido derrotado pela Islândia na rodada passada da competição, Hiddink chamou os defensores Jetro Willems e Ricardo van Rhijn como novidades de uma seleção que no próximo dia 12 fará amistoso com o México, também em Amsterdã, no reencontro entre as duas seleções após o confronto que travaram nas oitavas de final do último Mundial.

Os dois jogadores foram chamados pela primeira vez por Hiddink nesta sua nova passagem pela seleção e chegam para reforçar um setor defensivo que se mostrou frágil nas últimas partidas. Já para o ataque, a aposta mais uma vez será em nomes de peso como os de Robin van Persie e Arjen Robben, além de Memphis Depay e Klaas Jan Huntelaar como outras principais opções ofensivas. "Nossa execução não tem sido boa, nem no ataque e nem na defesa", alertou o técnico nesta sexta.

Confira os convocados da seleção holandesa:

Goleiros - Jasper Cillessen (Ajax), Tim Krul (Newcastle) e Kenneth Vermeer (Feyenoord).

Defensores - Bruno Martins Indi (Porto), Ricardo van Rhijn (Ajax), Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (Aston Villa), Stefan de Vrij (Lazio), Gregory van der Wiel (Paris Saint-Germain) e Jetro Willems (PSV Eindhoven).

Meio-campistas - Ibrahim Afellay (Olympiakos), Daley Blind (Manchester United), Jordy Clasie (Feyenoord), Nigel de Jong (Milan), Davy Klaassen (Ajax), Wesley Sneijder (Galatasaray) e Georginio Wijnaldum (PSV).

Atacantes - Memphis Depay (PSV), Klaas Jan Huntelaar (Schalke), Luciano Narsingh (PSV), Robin van Persie (Manchester United), Quincy Promes (Spartak Moscou) e Arjen Robben (Bayern de Munique).