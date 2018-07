Hiddink deixa comando do Anzhi após renovar contrato

"Eu sempre disse que minha missão no Anzhi se encerraria quando o clube estivesse em condições de crescer com suas próprias pernas, sem a minha participação. Este momento já chegou", declarou o técnico, apesar de ter renovado seu contrato em junho. Pelo acerto, ele deveria permanecer no clube por mais um ano.

Sem Hiddink, o time russo já acertou com Rene Meulensteen, que se juntou à comissão técnica neste mês após deixar o Manchester United. No Anzhi, o novo treinador terá no elenco o camaronês Samuel Eto''o, considerado o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo pesquisa recente do jornal Marca. O time tem ainda os ex-corintianos Jucilei e Willian.

Ao deixar o clube russo, Hiddink entra automaticamente na lista de candidatos para comandar o Barcelona, em substituição a Tito Vilanova. Na década de 90, o holandês treinou o arquirrival Real Madrid.