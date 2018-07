Hiddink é o novo técnico do clube russo Anzhi

O holandês, ex-técnico da seleção da Rússia, assinou contrato de 18 meses com o clube, que demitiu nesta semana Yuri Krasnozhan do comando após apenas um mês no cargo.

"Nós discutimos sobre o Anzhi por algum tempo no final do ano passado e agora tomei a decisão rapidamente", disse Hiddink em comunicado no site do clube.

"Estou feliz por ter essa chance -trabalhar não apenas em um clube de futebol, mas trabalhar com amigos que me convidaram para cá."

O Anzhi é financiado pelo bilionário Suleiman Kerimov e tem como destaques o atacante camaronês Samuel Eto'o e o lateral brasileiro Roberto Carlos, que também já atuou como assistente técnico.

(Reportagem de Sonia Oxley em Manchester)