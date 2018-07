Hiddink rebate críticas e espera Espanha faminta para dar troco na Holanda

"Os jogadores da Espanha terão um espírito de revanche e vão querer limpar a imagem da derrota no Mundial do Brasil. É certo que vamos encontrar um jogo complicado", ressaltou o treinador holandês, em entrevista coletiva, na qual também admitiu que o comandante espanhol deverá usar o confronto para fazer testes - ele treinou um time considerado reserva para encarar a Holanda nesta terça.

No último sábado, Hiddink viu a Holanda sofrer para empatar com a Turquia por 1 a 1, em casa, onde só escapou da derrota por causa de um gol de Sneijder nos acréscimos da partida, válida pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O resultado, no entanto, mantém a seleção holandesa em situação complicada na luta por uma vaga na competição continental e gerou uma série de críticas ao treinador.

Nesta terça, porém, Hiddink rebateu a imprensa holandesa com um certo ar de desprezo e ironia. "Antes de vir a esta entrevista coletiva eu coloquei um colete à prova de balas. Eu não perco tempo lendo a imprensa porque tenho um treino para preparar o time para o jogo contra a Espanha. Não presto atenção aos que disparam contra mim. Os meios de comunicação manipulam muito bem a opinião pública", atacou.

Após ficar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014, a Holanda ocupa hoje a terceira posição do Grupo A das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.