Hierro deixará cargo de diretor esportivo da federação espanhola

O ex-jogador do Real Madrid e da seleção espanhola, que participou das campanhas que levaram a Espanha às conquistas da Eurocopa de 2008 e da Copa do Mundo do ano passado, disse que quer passar mais tempo com a família.

"Não há nenhum problema nem com a federação, nem com o presidente nem com ninguém", disse Hierro à mídia espanhola. "São quatro anos já e acredito que chegou o momento de dar prioridade a outros aspectos da minha vida."

A RFEF explicou em comunicado em seu site (www.rfef.es) que nenhuma outra mudança acontecerá no momento em nível gerencial.

(Reportagem de Iain Rogers)