Hierro volta ao Real e será assistente de Ancelotti

Formado nas categorias de base do Valladolid, Hierro chegou em 1989 ao Real e jogou no clube por 14 temporadas, participando de 601 partidas e marcando 127 gols, um número alto para um zagueiro. Pelo clube, venceu três Ligas dos Campeões (uma delas como capitão), dois Mundiais de Clubes e ainda foi cinco vezes campeão espanhol.

Ele volta ao Real para substituir Zinedine Zidane, seu companheiro de equipe na época de jogador e que na temporada passada ocupou o posto de assistente de Ancelotti na conquista do décimo título da Liga dos Campeões.

Nesta temporada, o francês será o treinador do Real Madrid B. Disputando a segunda divisão do Campeonato Espanhol, o Castilla (como é chamado) é aproveitado pelo Real Madrid para dar experiência a jogadores que sobem das categorias de base e não encontram espaço imediato no elenco principal.