Higuaín brilha, Juventus bate o Sassuolo em casa e se mantém 100% no Italiano

Com dois gols do atacante argentino Gonzalo Higuaín, contratado para a atual temporada por 90 milhões de euros junto ao Napoli, a Juventus venceu o Sassuolo por 3 a 1, neste sábado, na Arena Juventus, em Turim, e garantiu a terceira vitória em três rodadas do Campeonato Italiano.

O resultado levou a Juventus aos nove pontos, na liderança isolada da Série A, enquanto que o Sassuolo parou nos três, na parte intermediária da tabela de classificação. As únicas equipes que venceram todos os jogos e podem empatar na ponta são Genoa e Sampdoria, que entram em campo somente neste domingo.

A vitória - a 18.ª consecutiva da Juventus em casa pelo Campeonato Italiano - mostrou as caras logo aos cinco minutos de jogo, quando Higuaín recebeu lançamento de Dybala e fez 1 a 0. Logo depois, aos 10, o artilheiro argentino marcou o segundo de voleio.

Já aos 27 minutos, a Juventus fez o terceiro gol, com Pjanic. O bósnio recém-contratado junto à Roma recebeu cruzamento e cabeceou no travessão, mas não desistiu da jogada e pegou o rebote para ampliar o marcador.

O único gol do Sassuolo aconteceu de maneira curiosa. Politano bateu escanteio, o experiente goleiro Buffon saiu mal da meta, a bola acertou a zaga e Luca Antei antes de balançar as redes.

Na sequência do Campeonato Italiano, a Juventus encara o clássico contra a Internazionale, em Milão, no próximo domingo. No mesmo dia, o Sassuolo enfrenta o Genoa em casa. Antes, no entanto, a equipe de Turim recebe o Sevilla nesta quarta-feira, pela estreia da Liga dos Campeões da Europa, enquanto que o Sassuolo pega o Athletic Bilbao pela Liga Europa, no dia seguinte.