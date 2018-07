Higuaín comanda virada do Napoli sobre Genoa na Itália

Embora o placar não indique, não foi fácil a vitória do Napoli sobre o Genoa por 3 a 1, neste domingo, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano. Após sair atrás no marcador, o vice-líder contou com dois gols de Gonzalo Higuaín e outro de El Kaddouri, já no minuto final, para garantir o triunfo e manter a perseguição à Juventus.

Higuaín chegou a 29 gols no Italiano, isolado na artilharia, enquanto o Napoli foi a 67 pontos e se manteve três atrás da Juventus, que venceu o Torino por 4 a 1 ainda neste domingo. Já o Genoa parou nos 34 pontos, em 12.º lugar.

Tomas Rincón abriu o placar para o Genoa logo aos dez minutos de partida. O venezuelano avançou pelo meio, cortou um marcador e chutou forte para fazer um belo gol no San Paolo.

Atrás no marcador, o Napoli sofreu para buscar o empate, que só veio aos seis minutos do segundo tempo. Higuaín recebeu belo passe de Hysaj na grande área e bateu na saída do goleiro Perin.

A virada aconteceu novamente graças ao argentino. Aos 36 minutos, o centroavante dominou na entrada da área pelo lado esquerdo, cortou para a perna direita e bateu colocado no canto oposto para fazer 2 a 1.

Já nos acréscimos, El Kaddouri selou a vitória por 3 a 1. Após tabela, o meia recebeu sozinho na marca do pênalti, mandou para as redes e manteve viva a perseguição do Napoli à Juventus.

Com uma semana de parada por conta das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Campeonato Italiano só retorna no próximo dia 3, quando o Genoa recebe o Frosinone. No mesmo dia, o Napoli visita a Udinese.