Higuaín decide e Napoli ganha confronto direto contra a Lazio

Só dá Argentina no Campeonato Italiano. Agora, os quatro principais artilheiros do torneio são compatriotas de Diego Maradona. Neste domingo, 18, Gonzalo Higuaín marcou pela décima vez no torneio para garantir a vitória do Napoli sobre a Lazio, por 1 a 0, em pleno Estádio Olímpico de Roma, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno.

O gol saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu pela direita da área e bateu forte, no ângulo. Na comemoração, levantou uma camisa com o nome de Lorenzo Insigne, seu companheiro de ataque, que se recupera depois de romper os ligamentos do joelho direito no ano passado.

Com a vitória, o Napoli chegou aos 33 pontos e assumiu o terceiro lugar, que era ocupado exatamente pela Lazio, que tem 31. Já na briga pela artilharia estão Tévez (11), Dybala (10), Mauro Icardi (10) e Higuaín (10). Todos são argentinos.