Higuaín desembarca na Itália para acertar com o Napoli

Mais de 200 torcedores napolitanos esperavam pelo jogador no aeroporto romano de

Fiumicino nesta quarta e, segundo informações da imprensa italiana, o argentino deve assinar um contrato de cinco anos com o Napoli se for aprovado nos exames médicos. Ainda de acordo com órgãos da mídia local, o atleta firmará acordo para ganhar 4,5 milhões de euros por temporada e o clube de Nápoles pagará em torno de 37 milhões de euros ao Real Madrid, além de outros três milhões variáveis, que dependerão do número de partidas que disputar, dos gols que fizer e das competições que ganhar pela equipe italiana.

Higuaín foi contratado pelo Real em 2006, depois de deixar o River Plate. Raúl Albiol e José Callejón, dos de seus ex-companheiros no time espanhol, também foram contratados para defender o Napoli a partida da próxima temporada do futebol europeu.

O Arsenal também estava interessado na contratação do argentino, mas o atacante de 25 anos deverá ser oficializado como reforço do Napoli e se juntar aos seus novos companheiros de equipe em Verona, onde estão treinando nesta pré-temporada europeia.

Higuaín deve ser confirmado pelo Napoli depois de o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, ter afirmado na semana passada que estava interessado na contratação do jogador, que chegaria como substituto de Cavani, negociado com o Paris Saint-Germain.

Além de Higuaín, o Napoli está na iminência de anunciar a contratação do goleiro Pepe Reina, do Liverpool, depois de o jogador espanhol ter sido submetido a exames médicos no clube italiano no início do dia.