Argentino Higuaín desembarca para acertar com o Milan

O atacante argentino Gonzalo Higuaín desembarcou em Milão nesta quarta-feira e está próximo de oficialmente trocar a Juventus pelo Milan. O jogador foi recebido com festa por dezenas de torcedores na porta do hotel em que iria se hospedar e falou rapidamente com alguns jornalistas que estavam de plantão.

Higuaín, de 30 anos, será envolvido em uma troca entre os dois clubes. O Milan cederá os zagueiros Leonardo Bonucci e Mattia Caldara em troca do atacante. Higuaín informou que passará por exames médicos nesta quinta-feira e, se tudo der certo, assinará contrato na sequência.

"É ótimo ver tantos torcedores. Mas também tenho que mandar lembranças aos torcedores da Juventus, que sempre me trataram muito bem. Amanhã (quinta-feira) irei ao clube e aí devo assinar contrato", disse.

O atacante também afirmou que o brasileiro Leonardo, diretor de futebol do Milan, foi fundamental para que acontecesse o acerto. "O Leonardo me convenceu. Já falei com o Gattuso e quero ir o mais longe possível com o Milan", prosseguiu.

O argentino chegou à Juventus em 2016. O clube de Turim pagou 90 milhões de euros (R$ 322,5 milhões, na cotação da época) ao Napoli. Foi a terceira contratação mais cara da história da Juventus. O alto valor foi pago porque Higuaín vivia o auge da carreira no rival. Na temporada anterior, havia batido o recorde de gols no Campeonato Italiano ao balançar a rede por 36 vezes na competição.

Na Juventus, ele foi bicampeão italiano e bicampeão da Copa da Itália. No total, marcou 55 gols em 105 jogos. Higuaín troca de clube agora após uma frustrante Copa do Mundo com a seleção argentina. Ele começou apenas um jogo como titular, entrou no decorrer de outras duas partidas e passou a competição em branco.