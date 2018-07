Higuaín desfalca Real Madrid na Liga dos Campeões

Artilheiro da Argentina na Copa do Mundo, Higuaín é um dos principais goleadores do time madrilenho. Ele soma sete gols no Campeonato Espanhol e dois na competição europeia. O argentino deverá ser substituído pelo francês Benzema na terça.

Além de Higuaín, o técnico José Mourinho poderá perder o alemão Khedira para o jogo contra o Ajax. O meia sofreu uma pancada na perna direita na vitória sobre o Bilbao, no sábado, e virou dúvida no Real Madrid.

Higuaín e Khedira, contudo, são esperados para o clássico da próxima segunda-feira, contra o Barcelona. A partida definirá a liderança do Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões, o Real lidera o Grupo G e já tem garantida uma vaga na próxima fase, de mata-mata.