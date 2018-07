Higuaín e Ronaldo brilham e Real goleia o Mallorca

Só o primeiro e o último gols não tiveram a dupla trabalhando junta. Di Maria lançou e a bola foi em cima de Anderson Conceição (ex-Figueirense), mas o brasileiro não conseguiu cortar e deixou a bola cair em Higuaín, que bateu forte, no alto, e abriu o placar, aos 8 minutos.

No segundo, aos 22, o francês fez o pivô no meio da área e deu de primeira para o português, que driblou o marcador, jogou para a perna direita e bateu firme para ampliar.

Na segunda etapa, aos 24, Cristiano Ronaldo devolveu o favor. Passou para Higuaín na entrada da área e o francês tocou na saída do goleiro Aouate. Três minutos depois, mais uma troca de gentilezas. Passe lindo de Higuaín para o português, que ganhou na dividida e fez o quarto. Foi o 11.º gol dele no Espanhol, dois a menos do que o rival Messi.

Para fechar a conta, Özil cruzou e Callejón fez o quinto. Após sua segunda vitória seguida no Espanhol, o Real Madrid chegou a 17 pontos, no quarto lugar, ainda a oito do líder Barcelona. Entre os dois ainda estão Atlético de Madrid e Málaga. O Mallorca é o 11.º, com 11 pontos.