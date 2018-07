Higuaín ignora Messi e diz que Ronaldo é o melhor atacante que já viu jogar

Nem Diego Maradona e nem Lionel Messi. Para Gonzalo Higuaín, o melhor atacante da história do futebol é Ronaldo Fenômeno. O atacante da Juventus disse que Messi, seu companheiro na seleção da Argentina, é o melhor jogador da atualidade.

"Quando eu era pequeno, eu acompanhava o futebol italiano e lá jogavam grandes atacantes como Trezeguet, Batistuta, Crespo. Mas, para mim, o melhor de todos os tempos é Ronaldo", declarou Higuaín, um dos maiores artilheiros do futebol europeu nas últimas temporadas.

Questionado sobre seus "rivais" na Europa, o argentino distribuiu elogios. "[Luis] Suárez está em um nível muito alto e melhorou muito em comparação a quando jogava no Liverpool. [Robert] Lewandowski também é forte, [Sergio] Agüero também, mas eu gosto mais de jogadores que me fazem rir", disse Higuaín em entrevista ao canal Premium Sport.

Ronaldo não foi o único brasileiro mencionado pelo argentino na entrevista. Ao comentar seu início de carreira na Europa, Higuaín destacou a figura de Roberto Carlos. "Cheguei com 18 anos e cresci muito. Tive alguns grandes companheiros de equipe. Raúl, Van Nistelrooy e Roberto Carlos me ajudaram a me adaptar."

O atacante destacou a ajuda recebida de Raúl, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. "Raúl era uma lenda e me impressionou muito por isso. Ele me ajudou e me deu a oportunidade de ser seu herdeiro. Tenho muita lembrança do primeiro campeonato que ganhei com Capello no banco. Eu cheguei em janeiro e estávamos a 14 pontos do Barcelona, não estávamos jogando bem, mas chegando no final nós engrenamos e conseguimos ganhar o Espanhol."