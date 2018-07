Higuain marca contra o Napoli, Juventus ganha e dispara na liderança do Italiano

Juventus e Napoli se enfrentaram neste sábado, no Juventus Stadium, em Turim, pela 11.ª rodada do Campeonato Italiano, e a expectativa estava toda em cima do centroavante Gonzalo Higuain. Afinal, o argentino protagonizou a mais rentável e a mais polêmica transferência no início da temporada (mais de US$ 90 milhões, cerca de R$ 290 milhões) e enfrentou pela primeira vez o seu ex-clube. Fez o que se esperava dele ao marcar o gol da vitória por 2 a 1, mas preferiu não comemorar em sinal de respeito.

Com a vitória, a Juventus disparou na liderança da competição. Tem agora 27 pontos, contra 22 da Roma, que joga neste domingo contra o Empoli, fora de casa. O Napoli ficou na terceira colocação, com 20 pontos, mas pode terminar a rodada até na quinta posição caso Milan (19) e Lazio (18) vençam seus duelos que farão como mandantes contra Pescara e Sassuolo, respectivamente.

Em campo, o jogo foi um dos melhores desta primeira parte do Campeonato Italiano. Mesmo jogando fora de casa, o Napoli não teve medo e foi ao ataque no primeiro tempo. Pressionou a saída de bola da Juventus e deixou a defesa da equipe da casa nervosa. Chances reais mesmo, na etapa inicial, só com chutes de fora da área que facilmente eram defendidas pelos goleiros Buffon e Pep Reina.

Depois do intervalo, uma falha bisonha do lateral-esquerdo argelino Ghoulam mudou a partida. Aos 5 minutos, o jogador do Napoli tentou tirar uma bola da área, mas errou o chute e ela foi para trás, onde estava livre o zagueiro Bonucci, que chutou forte para abrir o placar para a Juventus. A sorte para os napolitanos, e para Ghoulam, é que o empate veio pouco tempo depois, aos 9, com o espanhol atacante Callejón.

Tudo se encaminhava, assim, para um empate no clássico quando finalmente apareceu Higuain. Sumido até então, o argentino estava no lugar certo, dentro da área, e na hora certa para pegar o rebote da zaga e chutar rasteiro e cruzado no canto esquerdo de Pep Reina para definir a vitória de seu novo time.

Em outro jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina se reabilitou ao derrotar o Bologna por 1 a 0, no estádio Renato Dall´Ara, em Bolonha - gol de Nikola Kalinic, aos 31 minutos do primeiro tempo. Com os três pontos, a equipe de Florença subiu para 16, na sexta colocação. O time da casa estacionou nos 13 pontos, em 14.º lugar.