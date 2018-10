Higuaín marca dois gols e Milan bate Chievo no Italiano; Lazio também vence

Com dois gols do argentino Gonzalo Higuaín, o Milan venceu o lanterna Chievo por 3 a 1, neste domingo, em casa, resultado que fez a equipe de Milão chegar a 12 pontos em sete jogos, em décimo. Após oito partidas, quem lidera o Campeonato Italiano é a Juventus, com 24 pontos.

Os dois gols do centroavante argentino foram marcados no primeiro tempo, aos 26 minutos e aos 33, e deram tranquilidade ao Milan na partida. Aos 11 da etapa final, o meio-campista italiano Giacomo Bonaventura ampliou o marcador. O atacante italiano Sergio Pellissier ainda descontou para o Chievo, aos 17, mas parou por aí.

O resultado manteve o Chievo afundado na última colocação da tabela, com -1 ponto - perdeu três pontos nos tribunais por fraude na contabilidade - e sem vencer. Na próxima rodada, a equipe tentará a recuperação contra a Atalanta, dia 21. No mesmo dia, o Milan faz o clássico com a Inter de Milão.

Também neste domingo, a Lazio chegou a 15 pontos em oito jogos, após vitória por 1 a 0 sobre a Fiorentina, em casa, que elevou a equipe romana até a terceira posição do Campeonato Italiano. O gol da vitória foi marcado pelo atacante italiano Ciro Immobile, aos 36 minutos do primeiro tempo.

A Sampdoria está em quarto lugar no torneio, com 14 pontos em oito partidas, posição alcançada depois da vitória deste domingo contra a Atalanta, fora de casa. O zagueiro italiano Lorenzo Tonelli foi responsável pelo gol solitário, aos 30 minutos do segundo tempo, no triunfo por 1 a 0.

Em outro jogo da competição, o Parma visitou o Genoa e venceu o duelo por 3 a 1. Ainda neste domingo, partidas do Napoli contra o Sassuolo, em Nápoles, e do SPAL contra a Inter de Milão, em Ferrara, vão fechar a rodada.