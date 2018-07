Higuaín marca dois gols polêmicos e garante terceiro lugar ao Napoli

O atacante argentino Gonzalo Higuaín marcou dois gols, ambos polêmicos, e garantiu ao Napoli uma vitória por 2 x 1 sobre o Genoa e a terceira colocação do Campeonato Italiano nesta segunda-feira.

Higuaín colocou o time da casa na frente logo aos sete minutos em um rebote, mas as imagens da jogada sugeriram que ele estava em posição de impedimento quando Jose Callejon deu o chute que o goleiro do Genoa Mattia Perin espalmou.

Iago Falque empatou para o Genoa aos 11 minutos do segundo tempo, mas o Napoli recuperou a liderança com um pênalti polêmico marcado após um suposto empurrão de Juraj Kucka em Higuaín.

O contato pareceu ter sido mínimo, porém Higuaín, ignorando as reclamações do Genoa, cobrou o pênalti a 15 minutos do fim e marcou o seu 12º gol na temporada.

O futebol italiano foi atingido por uma onda de decisões controversas da arbitragem desde a parada do fim do ano, e o próprio Napoli ficou furioso depois de uma derrota por 3 x 1 em casa para a líder Juventus.

O Napoli subiu para o terceiro lugar, com 36 pontos em 20 jogos, seis pontos atrás da segunda colocada Roma.