Higuaín marca duas vezes e Napoli atropela a Lazio por 5 a 0

O Napoli atropelou a Lazio neste domingo com uma goleada 5 a 0, em casa. O argentino Higuaín foi o destaque da partida ao marcar duas vezes. O brasileiro Allan, ex-Vasco, Insigne e Gabbiadini deram números finais ao placar. Foi a primeira vitória do time anfitrião no Campeonato Italiano, que deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 11º lugar na tabela com cinco pontos, após quatro rodadas disputadas. A Lazio está em décimo lugar, com seis.

O Napoli comandou o jogo desde o início e abriu o placar logo aos 14 minutos. Higuaín aproveitou vacilo da vaga e chutou de fora da área para marcar. Quinze minutos depois, Allan recebeu cruzamento e, no meio da área, bateu para o gol e ampliou. No segundo tempo, logo aos dois minutos, Higuaín chutou, o goleiro Marchetti espalmou e Insigne aproveitou o rebote para fazer o terceiro.

O argentino estava inspirado e fez o segundo dele na partida aos 14 novamente. Ele avançou pela direita e bateu cruzado. Aos 34, Gabbiadini recebeu lançamento de Allan e tocou na saída do goleiro para fechar o placar.

As duas equipes voltam a jogar pela competição na próxima quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O Napoli enfrentará o Carpi, que é o penúltimo colocado, fora de casa. A Lazio tentará a reabilitação contra o Genoa, que está em 16º, no Estádio Olímpico de Roma.