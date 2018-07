Higuaín marca e Juventus derrota a Fiorentina na estreia do Italiano

No que depender da primeira rodada do Campeonato Italiano, o argentino Gonzalo Higuaín mostrou por que fez a Juventus 90 milhões de euros para tirá-lo do Napoli, em uma das mais controversas negociações dos últimos tempos. Neste sábado, ainda fora da melhor forma, o atacante começou no banco, mas precisou de somente uma chance para deixar sua marca e garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Fiorentina, em Turim.

Maior artilheiro de uma edição do Campeonato Italiano, com 36 gols na temporada passada, Higuaín levou à loucura a torcida do Napoli, que passou a considerá-lo um traidor por deixar o clube e se transferir ao principal rival. Só que neste sábado, ele precisou de somente nove minutos em campo para fazer vibrar pela primeira vez o torcedor da Juventus.

Depois de entrar em campo aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Mandzukic, com o placar em 1 a 1, Higuaín mostrou seu faro de artilheiro aos 30. Após boa troca de passes no ataque, Khedira recebeu na área e bateu travado. A sobra ficou com o argentino, que bateu para a rede e selou o primeiro triunfo da Juventus.

Até então, a partida estava bastante equilibrada. O time de Turim havia inaugurado o placar aos 37 minutos. Chiellini cruzou da esquerda e Khedira subiu sozinho para desviar de cabeça para a rede. O empate da Fiorentina saiu aos 25 da etapa final, com Kalinic, também de cabeça, após escanteio da direita.

Atual pentacampeã italiana, a Juventus é a grande favorita para mais um título nacional e volta a campo para encarar a Lazio no sábado que vem, em Roma. A Fiorentina tentará a recuperação no dia seguinte, quando recebe o Chievo em Florença.